Northeim. Die Polizei Northeim fahndet nach einem Mann, der aus dem Maßregelvollzug Moringen entkommen ist.

Der 57-Jährige sei nach einem genehmigten Ausgang nicht mehr zurückgekehrt, teilten die Beamten am Sonntag mit. Wer dem etwa 1,94 Meter großen Mann mit Glatze begegne, solle die Polizei rufen und sich ihm nicht nähern. Zuletzt gesehen worden sei der 57-Jährige vermutlich am Autohof Westerlange/Northeim Nord an der Autobahn 7.