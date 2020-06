Braunschweig. Eintracht Braunschweig kann nach einem glücklichen 1:1 (1:1) gegen den FC Bayern München II weiter vom Aufstieg in die 2.

Fußball-Bundesliga träumen. Durch das 1:1 am Samstag gegen die Reservemannschaft des FC Bayern kletterte der Drittligist vorerst auf Platz vier. Da die in der Tabelle auf Rang drei stehenden Münchner nicht aufsteigen dürfen, würde die Eintracht derzeit auf dem Relegationsrang stehen. Konkurrent Unterhaching kann am Sonntag bei Preußen Münster mit einem Punktgewinn jedoch wieder vorbeiziehen.

In einer turbulenten Anfangsphase gingen die Bayern durch den früheren HSV-Stürmer Fiete Arp nach neun Minuten in Führung. Nur zwei Minuten später entschied Schiedsrichter Patrick Ittrich nach einem Foul an Leon Bürger auf Elfmeter. Bayerns Josip Stanisic sah dafür zuerst die Gelbe Karte und musste wegen Meckerns mit Gelb-Rot vom Platz. Den fälligen Strafstoß verwandelte Martin Kobylanski zum 1:1-Ausgleich (12.).

Bayern war trotz Unterzahl in der zweiten Hälfte deutlich überlegen und hatte mehrmals die Chance auf einen Sieg. Doch der Pfosten und vor allem Torhüter Marcel Engelhardt retteten den Traditionsverein vor der ersten Niederlage nach der Corona-Pause. In der Nachspielzeit sah Braunschweigs Felix Burmeister ebenfalls noch die Gelb-Rote Karte.