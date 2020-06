Oldenburg. „Dieses Virus hat uns alle, die ganze Welt lahmgelegt.

„Dieses Virus hat uns alle, die ganze Welt lahmgelegt. Wirtschaftlich haben wir gelitten, unsere Kinder konnten nicht in die Schule gehen und wir sind als Lehrer eingesprungen. Und in so einer Situation einen klaren Kopf zu behalten, um sich auf deinen Job zu fokussieren und besser zu sein als die anderen, bedeutet eine Menge.“

(Oldenburgs Basketball-Trainer Mladen Drijencic vor dem Meister-Turnier in München in einem Interview der „Nordwest Zeitung“)