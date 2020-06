Syke. Fast vier Monate nach einem mutmaßlich rassistisch motivierten Brandanschlag auf ein Restaurant in Syke hat die Polizei erste Hinweise auf zwei neue Fahndungsvideos bekommen.

Diese würden jetzt ausgewertet, sagte ein Polizeisprecher am Freitag. Ein am Donnerstag veröffentlichtes Video aus einer Überwachungskamera zeigt, wie zwei vermummte Personen Benzin als Brandbeschleuniger in dem Lokal in Syke (Landkreis Diepholz) ausgießen.

Der nächtliche Brand am 13. Februar hatte das von einem Zuwanderer geführte Restaurant zerstört. Sechs Menschen aus Nachbarwohnungen in dem Gebäude konnten unverletzt gerettet werden. An der Außenwand sowie auf dem Pflaster vor dem Gebäude entdeckte die Polizei aufgesprühte Hakenkreuze und den Spruch „Ausländer raus“.

Ein zweites Video zeigt verdächtige Personen am Tag vor der Tat vor dem Lokal. Die Polizei bat die Öffentlichkeit um Hilfe und setzte eine Belohnung von 3000 Euro für Hinweise auf die Täter aus.