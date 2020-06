Unbekannte versuchen Geldautomat in Bremer Bankfiliale zu sprengen

Ein Streifenwagen der Polizei steht mit eingeschaltetem Blaulicht auf der Straße.

Carsten Rehder/dpa/Illustration

Bremen. Unbekannte haben versucht, einen Geldautomaten in einer Bankfiliale in der östlichen Vorstadt in Bremen zu sprengen.