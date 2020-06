Hannover. Unterkünfte an der niedersächsischen Nordseeküste gehören nach Angaben von Airbnb zu den am meisten in Deutschland gesuchten Zielen des Buchungsportals.

Wie eine Unternehmenssprecherin mitteilte, sind daneben Unterkünfte an der Ostsee, in Oberbayern sowie in den Metropolen beliebt.

In Niedersachsen ist das Buchen über Airbnb wieder möglich. Die Landesregierung stuft die Unterkünfte wie Ferienwohnungen oder Ferienhäuser ein. Wie eine Sprecherin des Sozialministeriums sagte, können Gruppen aus bis zu zwei Haushalten in einer Unterkunft übernachten. Anders sieht es bei der Vermietung eines Privatzimmers oder eines geteilten Zimmers aus, wenn der Gastgeber mit in der Wohnung wohnt. In diesem Fall dürfen laut der Sprecherin nur Mitglieder eines Haushaltes in der Unterkunft zu Gast sein.

Die Airbnb-Vermieterin Susan Sgodda aus Hannover hatte nach dem Ausbruch des Coronavirus zunächst keine Gäste mehr. Mittlerweile gehen wieder Buchungen bei ihr ein. Unter der Beachtung der Wiederbelegungsfrist sei der Juni bereits ausgebucht, sagte sie.