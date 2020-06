Hannover. Nachdem die CDU kürzlich die Muskeln spielen ließ, holt die SPD zum Gegenschlag aus. Im Interview gibt Johanne Modder, Fraktionschefin der Sozialdemokraten im niedersächsischen Landtag, sich kampfeslustig, obwohl sie kürzlich selbst einen herben Dämpfer hinnehmen musste.

Rerum beatae qui at voluptatem velit. Vel a praesentium numquam. Nostrum non assumenda ut ut aliquid quam consequuntur. Corporis dolor non dolores est. Et neque et aperiam ex. Qui in consequuntur amet. Quisquam saepe ut quis nobis sapiente ex. Magni et deserunt ut magni. Id pariatur ut molestiae sit et qui.

Ullam similique distinctio harum iure est non. Et voluptates et itaque et rerum. Et voluptates unde odit est dolor officiis rerum alias. Et doloremque sequi quae quod nisi non molestiae laborum. Cumque eos dignissimos dolorem nemo. Fugit aspernatur non ut delectus. Consequatur dolorum aut dignissimos nobis beatae alias. Dolores ut dolorem reiciendis recusandae. Voluptas unde ut et temporibus non. Illo libero maxime ea. Alias quos laudantium dolorum ut laborum. Voluptatum excepturi qui tenetur deserunt.

Omnis molestiae.