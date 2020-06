Göttingen. Mehrere Parteibüros in Niedersachsen haben am Donnerstag Drohbriefe mit weißem Pulver erhalten.

Die Substanz werde derzeit vom Landeskriminalamt untersucht, sagte ein Sprecher des Innenministeriums in Hannover. Betroffen seien mehrere Parteien, unter anderem das Büro des Grünen-Politikers Jürgen Trittin in Göttingen. Sein Wahlkreisbüro und das Grüne Zentrum seien derzeit vorsichtshalber geschlossen, teilte der Bundestagsabgeordnete auf Twitter mit. Das Politikjournal „Rundblick“ berichtete, auch an Büros von SPD und CDU in Göttingen und Hameln seien derartige Drohbriefe gegangen, teils in braunen Umschlägen mit Hakenkreuzen. Nach Informationen unserer Zeitung hat auch der SPD-Landtagsabgeordnete Ulrich Watermann aus Bad Pyrmont einen entsprechenden Brief erhalten. Fraktionssprecher Jan-Niklas Hartge erklärte, dass alle Abgeordneten informiert worden seien, verbunden mit dem Hinweis, die aktuelle Post derzeit besonders kritisch zu beäugen. Selbiges erklärte der Grünen-Fraktionssprecher Andreas Möser. In seiner Fraktion seien bislang aber keine verdächtigen Briefe aufgetaucht.

Mitarbeiter in Quarantäne

Betroffen sind laut Rundblick in Hameln Büros von SPD und Grünen, in Göttingen von SPD, CDU und Grünen. Einige der braunen Umschläge seien mit Hakenkreuzen gekennzeichnet worden. Auch bei der Linken-Bundestagsabgeordneten Jutta Krellmann im Landkreis Hameln-Pyrmont sei ein Brief mit einer bräunlichen Substanz eingegangen. Krellmanns Mitarbeiter Andreas Stahl, der den Brief geöffnet habe, sei ins Krankenhaus in Quarantäne gebracht worden, während die Substanz untersucht wird. Bislang ist nicht klar, ob es sich dabei tatsächlich um Gift handelt.

SPD verurteilt Vorfälle

Alexander Saipa, Generalsekretär der SPD Niedersachsen, erklärte zu den Vorfällen: „Das ist ein feiger Versuch offensichtlich von Rechtsextremen, Demokratinnen und Demokraten einzuschüchtern. Diese infame Tat muss und wird mit allen rechtsstaatlichen Methoden verfolgt werden." Saipa spricht von einer schwerwiegenden Tat und betont: "Wer in unserer freien und offenen Demokratie zu solchen Mitteln greift, zeigt nur, wie schwach er ist. Und jeder, der so etwas tut, soll wissen: Wir lassen uns nicht einschüchtern - schon gar nicht von anonymen Tätern."