Lachendorf. Beim Zusammenstoß mit einer Lokomotive ist ein 34-jähriger Autofahrer am Mittwochvormittag in Lachendorf (Landkreis Celle) glimpflich davongekommen.

Er erlitt nur leichte Verletzungen, die von Rettungssanitätern an der Unfallstelle versorgt wurden, wie die Polizei in Celle mitteilte. Sein Kleintransporter war aber nur noch Schrott. Den Angaben nach übersah der Fahrer beim Linksabbiegen das rote Warnlicht an einem Bahnübergang. Den Zusammenstoß mit der vorbeifahrenden Lok konnte er nicht mehr abwenden. Die Lok stieß den Transporter zur Seite.