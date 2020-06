Hannover. Niedersachsen möchte an einem flächendeckenden und leistungsfähigen Krankenhausnetz festhalten, das sich insbesondere während der Corona-Epidemie bewährt hat.

Dazu sollten in diesem Jahr 265 Millionen Euro in 22 Klinikprojekte in den Regionen investiert werden, teilte das Gesundheitsministerium nach der Sitzung des Krankenhausplanungsausschusses am Mittwoch in Hannover mit. „Mit unseren Investitionszuschüssen bringen wir wichtige Krankenhausprojekte in ganz Niedersachsen voran, das ist gerade in diesen Zeiten ein wichtiges Signal“, sagte Gesundheitsministerin Carola Reimann (SPD). „Die Fördermittel fließen gezielt in die Weiterentwicklung der Krankenhauslandschaft in den Regionen.“