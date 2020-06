Segelboote liegen an einem Steg im Steinhuder Meer. Foto: Peter Steffen/dpa/Archivbild

Hannover. Das sonnige Pfingstwetter hat viele Menschen in der Region Hannover ins Freie gelockt: In den Parks und an den Badeseen herrschte auch am Pfingstmontag reger Betrieb.