Bremen. Ein Sportbootbesitzer in Bremen hat den Diebstahl seines Schlauchbootes beobachtet - und es kurz darauf wieder zurückbekommen.

Der 52-Jährige hatte zwei Männer gesehen, die sein Schlauchboot losbanden, es mit einem anderen Boot auf die Weser zogen und davonbrausten, wie die Polizei am Montag mitteilte. Der Mann alarmierte die Polizei, die sich auf die Suche nach dem Sportboot machte. Ein weiterer Zeuge sah kurze Zeit später, wie die Männer das Boot in der Nähe wieder an Land zogen und hinter dem Deich platzierten. Polizisten stellten das Sportboot sicher und übergaben es an den Eigentümer. Die Ermittlungen zu den Tatverdächtigen dauern an.