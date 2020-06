Stuttgart. Mittelfeldspieler Daniel Didavi steht dem VfB Stuttgart am Sonntag gegen den VfL Osnabrück wahrscheinlich wieder zur Verfügung.

„Ich glaube, dass wir das hinbekommen“, sagte VfB-Sportdirektor Sven Mislintat am Montag. Der 30-jährige Didavi hatte beim 2:0 in Dresden wegen eines Schlags auf das Knie gefehlt. In der 2. Fußball-Bundesliga stehen die Schwaben auf dem zweiten Tabellenplatz und haben im Aufstiegskampf vor den abschließenden fünf Spieltagen zwei Punkte Vorsprung vor dem Hamburger SV auf dem Relegationsrang.