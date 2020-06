Diepholz. Unbekannte haben im Landkreis Diepholz die Scheiben von mehr als 30 geparkten Fahrzeugen sowie Unterständen von Bushaltestellen zerschlagen.

Die Sachbeschädigungen geschahen in der Nacht zum Samstag, teilte die Polizei am Montag mit. Die Randalierer waren in den Orten Stuhr und Weyhe unterwegs und hinterließen eine Schneise der Zerstörung. Die Polizei nahm über Stunden die einzelnen Sachbeschädigungen auf und ermittelt. Die Schadenshöhe ist noch unbekannt. Von den Tätern fehlte zunächst jede Spur.