Burgdorf. Ein 59-Jähriger ist in der Nacht zum Sonntag mit seinem Auto in Burgdorf (Region Hannover) tödlich verunglückt.

Das Auto des Mannes sei auf einer Landstraße in einer Kurve von der Fahrbahn abgekommen und gegen einen Baum geprallt, teilte die Polizei mit. Er sei dabei so schwer verletzt worden, dass er noch an der Unfallstelle starb. Die Unfallursache war nach Angaben der Polizei noch unklar.