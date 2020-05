Salzgitter. Ein 29-Jähriger hat versucht, einen Supermarkt in Salzgitter zu überfallen.

Der Mann habe mit einem Messer bewaffnet eine Kassiererin bedroht und sie aufgefordert, ihm das Geld aus der Kasse zu geben, teilte die Polizei am Sonntag mit. Da sich zum Zeitpunkt des Vorfalls am Samstagabend ein Streifenwagen in unmittelbarer Nähe des Supermarktes im Stadtteil Lebenstedt aufhielt, konnte die Polizei den Täter noch am Tatort aufgreifen.

Da der 29-Jährige nach Polizeiangaben immer noch mit einem Messer bewaffnet war, zogen die Streifenbeamten vorsorglich ihre Dienstwaffe. Der Täter habe in der Folge dazu gebracht werden können, seine Waffe aus der Hand zu legen und auf die Knie zu gehen, teilte die Polizei weiter mit. Bei der anschließenden Festnahme soll er um sich geschlagen und getreten haben. Gegen den 29-Jährigen wurde ein Haftbefehl erlassen.