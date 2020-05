Hannover. Wegen verbesserter Stickstoffdioxid-Werte in Hannover hält die Landesregierung die Aufhebung der Umweltzone in der Stadt für möglich.

So gehe das Land davon aus, dass im laufenden Jahr 2020 an den Messstellen der Landeshauptstadt der Jahresmittelgrenzwert für Stickstoffdioxid von 40 Mikrogramm pro Kubikmeter nicht überschritten werde, heißt es in einer am Samstag veröffentlichten Anfrage des Umweltministeriums auf eine Anfrage der FDP im Landtag. Unter dieser Voraussetzung halte das Land es für unangemessen, die Umweltzone uneingeschränkt beizubehalten.

Vor einer Entscheidung müsse aber das zuständige Gewerbeaufsichtsamt Hildesheim durch Berechnungen herausfinden, ob sich die Schadstoffwerte durch eine Aufhebung der Umweltzone wieder verschlechtern könnten. „Dass die mögliche Aufhebung der Umweltzone hieran Wesentliches ändern würde, erscheint angesichts des kontinuierlichen Rückgangs der NO2-Belastungen nicht sehr wahrscheinlich“, heißt es in der Antwort. Für 2021 und die Folgejahre gehe das Umweltministerium davon aus, dass die Grenzwerte nicht überschritten werden.