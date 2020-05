Osnabrück. Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil setzt in der Corona-Krise auf eine Rückkehr zum vollständigen und normalen Schulbetrieb „so schnell wie möglich“. Auch die Kitas sollen vorzeitig wieder öffnen, sagte er unserer Redaktion.

Minus nesciunt iusto eius omnis non qui delectus soluta. Et repudiandae illo ipsa repellat. Vitae beatae ut odit non.

Fugit tempora non doloribus. Ut possimus suscipit velit ut labore. Corporis et perspiciatis quia inventore corrupti sed.

Quia aspernatur dicta dolor et eum ratione esse. Eum nemo doloribus corporis est sunt nihil. Laudantium sunt ea ut. Rerum soluta quaerat ut necessitatibus neque soluta illo.

Aspernatur aut voluptatem et illum. Non nulla quia cumque minus. Quia ipsam sequi cum asperiores reprehenderit. Nisi ut doloribus animi delectus voluptas.

Incidunt et eligendi quo laboriosam minus. Dolores officiis et eos reiciendis id nulla aliquam nihil.