Vordorf. Mehr als ein Vierteljahrhundert nach der Tat haben Ermittler die Identität einer Frauenleiche im Kreis Gifhorn geklärt.

Die Frau wurde am zweiten Weihnachtsfeiertag 1994 bei Eickhorst gefunden. Bei ihr handele es sich um eine 28 Jahre alte tunesische Staatsangehörige, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft Hildesheim am Freitag mit. Nun führt eine Mordkommission die Ermittlungen weiter und sucht nach Zeugen.

Die Identität wurde mit einem Abstammungsgutachten der Medizinischen Hochschule Hannover geklärt. Die Ehefrau des Sohnes der Toten hatte fast 25 Jahre nach der Tat eine Vermisstenanzeige erstattet.

Die junge Frau war in einem Wasserloch bei einem Wirtschaftsweg gefunden worden. Sie war an äußerer Gewaltanwendung gestorben. Zuvor war sie am 13. Dezember 1994 mit dem Flugzeug aus Tunesien in Hannover angekommen. Auf dem Flug hatte sie möglicherweise eine Frau kennengelernt haben, die sie in den Tagen darauf besucht hatte. Diese Frau, die wahrscheinlich aus dem Raum Wolfsburg stammt, wird von den Ermittlern nun dringend als Zeugin gesucht. Die Tunesierin hatte seit dem 13. Dezember 1994 mit mehreren Personen in Wolfsburg und Salzgitter Kontakt.

Der bislang ungeklärte Fall war in den vergangenen Jahren mehrmals in der ZDF-Sendung „Aktenzeichen XY... ungelöst“ thematisiert worden. Im Jahr 2017 berichtete auch RTL II in der Sendung „Ungeklärte Fälle - Deine Hilfe zählt“ darüber. Nicht ausgeschlossen wird, dass der Mordfall im Zusammenhang mit dem spurlosen Verschwinden einer 33 Jahre alten Prostituierten an Heiligabend 1994 steht.