Oldenburg. Nach fast 19 Jahren in verantwortungsvoller Position tritt Klaus Berster am Samstag als Präsident des Fußball-Regionalligisten VfB Oldenburg ab.

„Wir haben unsere Ziele erreicht“, sagte Berster am Freitag. Der 84-Jährige hatte seinen Abgang bereits vor einiger Zeit angekündigt, den Schritt wegen der Corona-Krise aber noch einmal um ein paar Monate verschoben.

„Ich hatte schon auf der letzten Delegiertenversammlung angekündigt, dass ich nur noch für eine kurze Übergangsphase zur Verfügung stehen werde. Jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, um diese dritte Amtszeit als Präsident zu beenden“, sagte Berster.

Berster führte den niedersächsischen Traditionsclub insgesamt in drei Amtszeiten als Präsident an. Zuletzt hatte er 2017 den damals in Problemen steckenden Verein noch einmal übernommen. 2005 war er bereits zum Ehrenpräsidenten des Fußball-Regionalligisten ernannt worden. Bei der Suche nach einem Nachfolger will sich der Club Zeit lassen, da wegen der Coronavirus-Pandemie die Saison abgebrochen worden und der Start der neuen Spielzeit noch ungewiss ist.