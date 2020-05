Wallenhorst. Bei einem Unfall in Wallenhorst im Landkreis Osnabrück sind zwei junge Menschen verletzt worden.

Ein 18 Jahre alter Fahrer habe beim Abbiegen auf eine Straße ein anderes Auto übersehen, sagte eine Polizeisprecherin am Freitagmorgen. Beim anschließenden Zusammenstoß wurde der Mann schwer verletzt. Er kam in ein Krankenhaus. Seine 19-jährige Beifahrerin wurde am späten Donnerstagabend leicht verletzt. Eine weitere Insassin und der Fahrer des anderen Autos blieben unverletzt.