Salzbergen. Bei einem Brand in einer Ölraffinerie in Salzbergen im Landkreis Emsland ist ein geschätzter Schaden von rund 500 000 Euro entstanden.

Das Feuer sei aus zunächst unbekannten Ursachen in den frühen Morgenstunden in einer Destillationsanlage auf dem Gelände ausgebrochen, sagte ein Polizeisprecher am Freitag. Verletzt wurde niemand. Auch für die Anwohner bestand keine Gefahr, weil keine Gefahrstoffe austraten. Mehrere Feuerwehren waren im Einsatz. Das Feuer war nach rund drei Stunden gelöscht.