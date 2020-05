Lüneburg. Das Glockenspiel im Turm des historischen Lüneburger Rathauses muss repariert werden.

Wer in den vergangenen Tagen der Musik der 41 Porzellanglocken zuhörte, wunderte sich womöglich, warum ein anderes Lied als üblich erklang - und warum das Glockenspiel manchmal auch zu seltsamen Zeiten ertönte. „Die festen Spielzeiten werden oft nicht mehr eingehalten, mitunter erklingt das Abendlied am Morgen oder das Morgenlied am Abend“, sagte eine Sprecherin des Rathauses.

Nun ist die Ursache gefunden: Grund ist die Steuerung zwischen Glockenspiel und Uhr, die mittlerweile abgenutzt ist. Wegen dieses Elementes aus dem Jahr 1956 kam es immer öfter zu Fehlern beim Timing. Die Steuerung muss nun wieder instand gesetzt werden. Die Stadt hofft, dass das in einigen Wochen erledigt ist - einen genauen Termin gibt es aber noch nicht dafür.

Bereits im Winter 2018/2019 musste die Porzellanglocken eine Pause einlegen. Als Gründe wurden Kälte und Frost genannt, die den weißen Glocken schaden könnten. Im Frühjahr 2016 wurde das Glockenspiel ebenfalls überholt, auch die Holzkonstruktion des Glockenstuhls wurde damals erneuert. der Mond auch in Lüneburg wieder am Abend aufgeht und der Glockenschlag pünktlich zur vollen Stunde erklingt.