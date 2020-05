Hannover. Bei Grün leuchten ab Donnerstag (8.

30 Uhr) unterschiedliche Paare an vier Ampeln in Hannover. Es gebe Ampelmenschen in der Konstellation Mann und Frau, Frau und Frau sowie Mann und Mann, teilte die niedersächsische Landeshauptstadt mit. Aus Anlass des Christopher Street Day am 31. Mai sollen ein Zeichen für eine offene Stadt und ein Signal für Vielfalt gesetzt werden. Die neuen Ampelmenschen sind für den dauerhaften Betrieb gedacht. Um Verkehrsteilnehmer nicht zu irritieren, bleibt bei Rot alles beim Alten. Ähnliche Projekte gibt es auch in anderen deutschen Städten. In Niedersachsen wurde zum Beispiel in Hameln eine Rattenfänger-Ampel aufgestellt. In Emden gibt es eine Otto-Ampel zu Ehren des Komikers Otto Waalkes.