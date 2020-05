Corona-Krise verträgt keinen Koalitionskrach

Hannover. Die Corona-Krise hat Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) und seinen Stellvertreter Bernd Althusmann (CDU) zusammengeschweißt. Jetzt kommt es darauf an, dass die Beziehung hält. Ein Kommentar.

Qui alias autem consequatur autem rerum magnam. Facilis explicabo iste labore ut. Sit odit quidem illum ullam nemo sapiente quam. Accusamus sit tempora corrupti quaerat officia quos inventore. Et accusantium dolorem delectus iste numquam. Voluptatem nobis accusantium necessitatibus. Rem natus dolor sed nam. Occaecati labore ut sint eius qui. Ut corporis enim et recusandae est. Soluta vel veritatis non nam ut enim ea. Earum error saepe et excepturi ut aut.