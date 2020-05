Osnabrück. Der ukrainische Oligarch Alexander Onischenko darf nicht in sein Heimatland abgeschoben werden. Das hat das Oberlandesgericht Oldenburg entschieden. Erledigt ist die Sache damit für Justiz und Politik in Niedersachsen aber noch nicht. Anwalt Peter Gauweiler will wissen, warum sein Mandant überhaupt in Abschiebehaft landete.

