Hannover. Die Norddeutsche Landesbank (NordLB) hat das erste Quartal in den roten Zahlen abgeschlossen.

Gründe sind unter anderem die gezahlten Vergütungen für Garantien nach der staatlichen Rettung des Instituts sowie veränderte Bewertungen wegen der Corona-Krise. Unterm Strich schrieb die Bank von Januar bis Ende März 71 Millionen Euro Verlust, nachdem im Vorjahreszeitraum noch ein Gewinn von 54 Millionen Euro in den Büchern gestanden hatte. Dies teilte die NordLB am Mittwoch in Hannover mit. Sie richtet sich für die kommenden Monate auf zusätzliche Belastungen durch die Pandemie-Folgen ein.