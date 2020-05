Wolfsburg. Bundesliga-Profi Felix Klaus vom VfL Wolfsburg ist nach seiner Roten Karte im Heimspiel gegen Borussia Dortmund (0:2) für die nächsten zwei Spiele gesperrt worden.

Diese Entscheidung des DFB-Sportgerichts gab der Deutsche Fußball-Bund am Dienstag bekannt. Der 27 Jahre alte Mittelfeldspieler wird den Wolfsburgern damit am Dienstagabend beim Spiel in Leverkusen und am nächsten Samstag beim Heimspiel gegen Eintracht Frankfurt fehlen.