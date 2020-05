Loxstedt. Mit knapp vier Tonnen Gewicht zu viel ist ein 36 Jahre alter Fahrer eines Tiertransporters auf der Autobahn 27 bei Loxstedt im Landkreis Cuxhaven erwischt worden.

Der Mann aus dem westfälischen Hamm war auf seinem Weg zum Schlachthof von der Polizei angehalten worden. Statt der erlaubten 112 Tiere befanden sich 171 Schlachtschweine in dem Transporter, wie die Beamten am Dienstag mitteilten. Die Kontrolle am Freitag habe damit einen schweren Verstoß gegen das Tiertransportrecht ergeben - der Mann müsse nun mit einem hohen Bußgeld rechnen.