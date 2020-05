Bremen. Mit einer Schreckschusswaffe hat ein Ladendieb in Bremen auf einen Detektiv gezielt und ist geflüchtet.

Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, wurde der 53-Jährige in einem Einkaufsmarkt auf frischer Tat ertappt. Der 51 Jahre alte Ladendetektiv sprach den Mann an, dieser händigte die gestohlenen Waren aus. Als er mit ins Büro kommen sollte, zog der Dieb plötzlich die Schusswaffe, dann rannte er davon. Die alarmierte Polizei nahm den 53-Jährigen wenig später fest und stellte die Waffe sicher. Die Beamten ermitteln nun wegen Diebstahls mit Waffen, Nötigung und Verstoßes gegen das Waffengesetz gegen den Mann.