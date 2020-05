Eine Lehrerin schreibt in einer Schule an die Tafel. Foto: Sebastian Gollnow/dpa/Symbolbild

Sebastian Gollnow/dpa/Symbolbild

Kiel. In Schleswig-Holstein sind am Montag nach wochenlangem Fernunterricht erstmals Schüler weiterer Jahrgänge wieder zum Lernen in die Schule gegangen.