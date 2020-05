Göttingen. Verspäteter Saisonstart wegen Corona: Seit Montag dürfen Besucher in niedersächsischen Freibädern wieder ihre Bahnen ziehen.

Bei kühlen Temperaturen machte in Braunschweig das Freibad Bürgerpark bereits um 6.30 Uhr den Anfang. Bis zum Mittag zählte es bereits 55 Gäste. Das sei eine gute Besucherzahl bei bewölktem Himmel, sagte Pressesprecher Fabian Neubert. Unter den Gästen seien bekannte Gesichter gewesen: „Die Frühschwimmer kommen oft mehrmals in der Woche.“ Auch in Göttingen oder Osnabrück wurde die Freibadsaison am Montag eingeläutet.

Wegen des neuartigen Coronavirus gelten strenge Hygiene- und Abstandsregeln. So muss in allen Bädern ein Mindestabstand von eineinhalb Metern zu Menschen aus anderen Haushalten gewahrt werden. Einige Bäder haben die Besucherzahl daher begrenzt. Im Braunschweiger Freibad Bürgerpark soll durch drei Zeitfenster ermöglicht werden, dass mehr Gäste zu unterschiedlichen Öffnungszeiten schwimmen können.