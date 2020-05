Haselünne. Ein 27 Jahre alter Autofahrer ist in Haselünne im Landkreis Emsland mit seinem Auto gegen einen Baum geprallt und schwer verletzt worden.

Der Wagen des 27-Jährigen kam am Sonntagabend aus zunächst unbekannten Gründen von der Straße ab, wie ein Polizeisprecher mitteilte. Anschließend durchbrach das Auto einen Zaun und knallte gegen den Baum. Der Fahrer wurde in ein Krankenhaus gebracht, es bestand aber keine Lebensgefahr. Am Auto entstand ein Totalschaden.