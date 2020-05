Emmerthal. Das Atomkraftwerk Grohnde ist nach einer sechswöchigen Wartung wieder am Netz.

Das Kraftwerk wurde am Samstag hochgefahren, wie das Umweltministerium in Hannover am Sonntag mitteilte. Wegen coronabedingter zusätzlicher Schutzmaßnahmen dauerte die Revision 19 Tage länger als ursprünglich geplant. Unter anderem wurden 32 der 193 Brennelemente im Reaktorkern ausgetauscht. Während der Revision wurde laut Ministerium nur ein meldepflichtiger Befund gemeldet - ein Fehler an einem Leistungsschalter, der aber nur geringe sicherheitstechnische Relevanz gehabt habe. Ende 2021 soll die Anlage endgültig vom Netz genommen werden.