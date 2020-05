Wolfsburg. Fußball-Bundesligist VfL Wolfsburg muss für den Rest dieser Saison auf seinen brasilianischen Linksverteidiger Paulo Otavio verzichten - vorausgesetzt, die Saison endet wie geplant am 27.

Juni. Der 26-Jährige zog sich im Training eine Sprunggelenkverletzung zu und stand deshalb am Samstag bei der 0:2-Heimniederlage gegen Borussia Dortmund auch nicht im Kader des VfL. Am Sonntag sagte Sport-Geschäftsführer Jörg Schmadtke dem Internetportal „Sportbuzzer“ dann: „Er wird in dieser Saison nicht mehr spielen können.“ Neben Paulo Otavio fehlt den Wolfsburgern auch dessen Landsmann und Rechtsverteidiger William (Kreuzbandriss) schon für längere Zeit.