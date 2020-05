Hoher Schaden nach Brand in Spielhalle CC-Editor öffnen

Walsrode. Durch ein Feuer in einer Spielhalle in einem Gewerbegebiet in Walsrode (Landkreis Heidekreis) ist ein Schaden von mehreren Hunderttausend Euro entstanden.