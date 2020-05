Wolfsburg. Der Tabellenzweite Borussia Dortmund tritt auch im Bundesliga-Spiel beim VfL Wolfsburg zunächst ohne Nationalspieler Emre Can sowie die beiden Toptalente Jadon Sancho und Giovanni Reyna an.

Alle drei gehören zwar am Samstagnachmittag (15.30 Uhr/Sky) zum Kader des BVB, sitzen aber zunächst nur auf der Bank. Can und Reyna fehlten vor einer Woche beim 4:0-Derbysieg gegen den FC Schalke 04 noch komplett. Sancho wurde in den vergangenen Wochen durch eine Muskelverletzung zurückgeworfen.