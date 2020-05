Emlichheim. Eine 22 Jahre alte Motorradfahrerin ist in Emlichheim (Grafschaft Bentheim) am Freitag schwer verletzt worden, als sie mit einem ihr entgegenkommenden Lastwagen kollidierte.

Der Fahrer des Lastwagens habe die Frau ersten Erkenntnissen zufolge in einem Kreuzungsbereich beim Abbiegen übersehen, teilte ein Polizeisprecher am Samstag mit. Die 22-Jährige wurde in ein Krankenhaus gebracht. Lebensgefahr bestand laut Polizei nicht.