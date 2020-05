Brand auf Schiffs-Neubau in der Meyer Werft CC-Editor öffnen

Blick auf die Produktionsstätte der Meyer Werft. Foto: Tobias Bruns/dpa/Archivbild

Tobias Bruns/dpa/Archivbild

Papenburg. An Bord eines Schiffsneubaus in der Meyer-Werft in Papenburg (Landkreis Emsland) ist ein Schwelbrand ausgebrochen.