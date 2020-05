Lemwerder. Ein 48-jähriger Radfahrer ist am Donnerstagabend gegen ein parkendes Auto gefahren und schwer verletzt worden.

Der Mann sei mit einem Rennrad in Lemwerder (Landkreis Wesermarsch) unterwegs gewesen und habe das Auto übersehen, das ordnungsgemäß am rechten Straßenrand abgestellt gewesen sei, teilte die Polizei am Freitagmorgen mit. Durch den Aufprall sei der Radfahrer seitlich über das Auto auf die Straße geschleudert worden. Dabei habe sich der 48-Jährige schwere Verletzungen zugezogen. Er sei mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht worden. Es seien keine weiteren Personen am Unfall beteiligt gewesen. Ein Sprecher konnte auf Nachfrage zunächst nicht sagen, warum der Radfahrer das Auto übersah.