Diepholz. Eine 79 Jahre alte Radfahrerin ist auf der Bundesstraße 61 im Landkreis Diepholz von einem Motorrad erfasst und tödlich verletzt worden.

Sie starb noch an der Unfallstelle zwischen Sulingen und Barenburg, der Motorradfahrer wurde mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht, wie die Polizei mitteilte. Die 79-Jährige habe die Fahrbahn am Donnerstag gegen 17.50 Uhr überqueren wollen, als es zu dem Unfall kam. Die Ursache wird noch ermittelt. Die Bundesstraße war für mehrere Stunden gesperrt, der Verkehr wurde weiträumig umgeleitet