Viele Menschen, wenige Bollerwagen: Alles ruhig am Vatertag

Eine Gruppe junger Männer zieht einen Bollerwagen hinter sich her. Foto: Peter Steffen/dpa/Archivbild

Peter Steffen/dpa/Archivbild

Burgdorf. Alles ruhig am Vatertag: Inmitten der Corona-Pandemie haben Ausflügler in Niedersachsen an Christi Himmelfahrt weitgehend den Infektionsschutz beherzigt.