Oldenburg. Feuer mitten auf einem Kreisverkehr in Oldenburg: Ein Brand in einem mexikanischen Restaurant auf einer Verkehrsinsel hat einen Schaden in fünfstelliger Höhe verursacht.