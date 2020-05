SPD-Ministerpräsident Stephan Weil (links) und sein Stellvertreter Bernd Althusmann (CDU) geben ein gutes Tandem ab. Das könnte sich in der zweiten Hälfte der Legislaturperiode allerdings ändern, wenn beide erneut in Wahlkampf-Konkurrenz zueinander treten.

Holger Hollemann/dpa

Hannover. Die erste Halbzeit der rot-schwarzen Landesregierung in Niedersachsen kann sich sehen lassen. So richtig spannend wird es aber erst in der zweiten Hälfte. Ein Kommentar.