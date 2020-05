Hannover. Vor 25 Jahren haben zwei Häftlinge in der Justizvollzugsanstalt Celle einen Aufseher überwältigt und sind mit ihm aus dem Gefängnis geflohen.

Nach einer Irrfahrt wurde das Duo am 23. Mai 1995 in Osnabrück gefasst. Ihre Geisel blieb unverletzt. Nach Angaben des Justizministeriums war es der bisher letzte Ausbruch aus einem niedersächsischen Gefängnis mit einer Geiselnahme.

Vorkehrungen im baulichen, administrativen und sozialen Bereich garantierten ein hohes Maß an Sicherheit im Justizvollzug. So gebe es beispielsweise Alarm- und Sicherungspläne für jede Anstalt sowie regelmäßige Begehungen und Übungen mit Polizei und Feuerwehr.

Einer der beiden Täter der am 21. Mai 1995 begonnenen Geiselnahme ist laut Justizministerium seit 2012 in Sicherungsverwahrung. Der andere sei 2011 aus der Haft in Niedersachsen entlassen worden, über sein weiteres Schicksal sei dem Ministerium nichts bekannt.

