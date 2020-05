Boris Pistorius, Niedersachsens Minister für Inneres und Sport (SPD). Foto: Peter Steffen/dpa/Archivbild

Hannover. Niedersachsens Innenminister Boris Pistorius hat eine hohe Polizeipräsenz am Vatertag angekündigt und dazu aufgerufen, auch am Feiertag an den Infektionsschutz zu denken.