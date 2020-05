München. Die BG Göttingen und die Hakro Merlins Crailsheim eröffnen das Finalturnier der Basketball-Bundesliga.

Das geht aus dem Spielplan hervor, den die BBL am Mittwoch veröffentlichte. Die beiden Außenseiter treffen am 6. Juni um 16.30 Uhr (Magentasport) im Audi Dome in München aufeinander. Danach spielen um 20.30 Uhr Bayern München und ratiopharm Ulm gegeneinander.

Die BBL hatte am Dienstag von der bayerischen Staatskanzlei das Okay für ihr Hygiene- und Sicherheitskonzept bekommen, mit dem sie die Saison mit einem Zehner-Turnier in München ohne Zuschauer trotz der Corona-Krise zu Ende bringen will. Die zehn Clubs spielen zunächst in zwei Fünfer-Gruppen, danach geht es mit den Playoffs weiter. Insgesamt finden 35 Partien statt, das zweite Finale ist für den 28. Juni um 15.00 Uhr terminiert.