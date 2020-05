Hannover. Im Fall einer Saison-Verlängerung in den Juli plant Hannover-96-Geschäftsführer Martin Kind auf Spieler mit Vertragsende am 30.

Juni 2020 zu verzichten. „Ich überlege, die Verträge auslaufen zu lassen und die Spieler dann im Juli nicht mehr einzusetzen“, sagte Kind dem Internetportal „Sportbuzzer“ (Mittwoch). Allerdings würde er nur dann die Anweisung geben, sollte es für den Tabellenelften der 2. Fußball-Bundesliga um nichts mehr gehen und es keine „Wettbewerbsverzerrung“ gebe.

Kind will einen möglichen Rechtsstreit verhindern, weil es derzeit nicht geklärt ist, ob die Profis mit endenden Verträgen am 30. Juni auch darüber hinaus eingesetzt werden dürfen. Bei den Niedersachsen laufen zwölf Verträge zum Ende Juni aus. Kind will daher mit wichtigen Leistungsträgern vorzeitig verlängern, vor allem aber die ausgeliehenen Profis wie Cedrick Teuchert (Schalke 04) und Jannes Horn (1. FC Köln) fest verpflichten. „Die beiden wollen wir behalten. Ich gehe davon aus, dass wir das bis dahin geregelt haben“, sagte der 96-Gesellschafter.

Kind kündigte allerdings an, dass 96 um Sportdirektor Gerhard Zuber und Trainer Kenan Kocak für Neuzugänge „wenig oder keine Ablöse“ zahlen wolle. „Das ist das Ziel“, betonte der Hörgeräteunternehmer. Auch Spieler-Leihen sind möglich. „Dann aber mit klaren Regeln für die Übernahme“, sagte Kind.