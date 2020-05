Ein Ball wird in den Korb geworfen. Foto: Uwe Anspach/dpa/Archivbild

Göttingen. Nach der Zustimmung der Politik zur Beendigung der Saison in der Basketball-Bundesliga mit einem Finalturnier in München will die BG Göttingen am Mittwoch wieder ins Teamtraining einsteigen.