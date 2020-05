Wangerland. Mit einer Strandsperrung und etwas Geduld hat die Feuerwehr einem Reh im Wangerland (Landkreis Friesland) aus dem Watt geholfen.

„Wir haben über dreieinhalb Kilometer Strand gesperrt und die Leute weggeschickt, damit Ruhe einkehrt und sich das Reh zurück traut“, sagte der Leiter des Einsatzes im Badeort Schillig, Norbert Freymuth, am Dienstag. Nach eineinhalb Stunden kam das Tier am Montag dann tatsächlich zurück. Die Freiwillige Feuerwehr Minsen hat Erfahrung mit Rehen im Watt. „Das machen wir öfter, gerade im Frühjahr“, so Freymuth. „Hinterherlaufen bringt da gar nichts, dann rennen die Rehe nur weiter raus gen Inseln“.